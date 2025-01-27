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По факту гибели мужчины в пожаре в Воткинском районе начали проверку

10:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
По факту гибели мужчины в пожаре в Воткинском районе начали проверку
10:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
113
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#доследственная проверка
Источник фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
113
0

По данным МЧС Удмуртии, погибший был инвалидом.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе по факту гибели человека в пожаре начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

Пожар произошёл 25 января в деревне Черновский лесоучасток Воткинского района. По данным МЧС Удмуртии, горела квартира в двухквартирном деревянном доме. В ней погиб 62-летний инвалид

По факту происшествия начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

10:20, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
113
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#пожар\n#доследственная проверка