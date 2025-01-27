По факту гибели мужчины в пожаре в Воткинском районе начали проверку

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе по факту гибели человека в пожаре начали доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Пожар произошёл 25 января в деревне Черновский лесоучасток Воткинского района. По данным МЧС Удмуртии, горела квартира в двухквартирном деревянном доме. В ней погиб 62-летний инвалид.

По факту происшествия начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.