На ледовой переправе Сарапул-Борок увеличили грузоподъёмность

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии увеличили грузоподъёмность ледовой переправы Сарапул-Борок до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что выезжать на лёд вне переправы строго запрещено. Вода может подниматься и выходить на поверхность, снижая прочность льда. При этом не исключено образование трещин.

«Опасные места, где лёд может быть тонким — это русла рек, заросли камышей, места сброса технических вод (например, нижний бьеф ГЭС), устья и тому подобное», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, переправу открыли 27 декабря 2024 года.