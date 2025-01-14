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На ледовой переправе Сарапул-Борок увеличили грузоподъёмность

14:15, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На ледовой переправе Сарапул-Борок увеличили грузоподъёмность
14:15, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#Сарапул\n#переправа\n#лед
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
149
0

Теперь переправа способна выдержать транспорт весом до 3,5 тонн.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии увеличили грузоподъёмность ледовой переправы Сарапул-Борок до 3,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что выезжать на лёд вне переправы строго запрещено. Вода может подниматься и выходить на поверхность, снижая прочность льда. При этом не исключено образование трещин.

«Опасные места, где лёд может быть тонким — это русла рек, заросли камышей, места сброса технических вод (например, нижний бьеф ГЭС), устья и тому подобное», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, переправу открыли 27 декабря 2024 года.

14:15, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#Сарапул\n#переправа\n#лед