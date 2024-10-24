Потенциальным инвесторам презентовали возможности севера Удмуртии

Глазов. Удмуртия. В Глазове потенциальным инвесторам рассказали о возможностях северных районов Удмуртии. Как сообщает портал udmurt.ru, в северной столице республики состоялась 6-ая инвестиционная сессия.

На ней семь муниципальных образований северного куста презентовали свои возможности предпринимателям из Удмуртии, Пермского края и Кировской области. Уникальный в стране проект запущен правительством Удмуртии и Сбером. Его цель — привлечь бизнес в небольшие города и рассказать предпринимателям, какие инвестпроекты сейчас востребованы в муниципалитетах.

80 предпринимателей проявили интерес к инвестиционному потенциалу Балезинского, Кезского, Красногорского, Юкаменского, Ярского и Глазовского районов, а также самой северной столицы. О плюсах своих территорий и о том, какие инвестиционные проекты сейчас наиболее востребованы, рассказали главы районов.

Например, Глазов сегодня замыкает тройку городов-лидеров республики по объёму отгруженной промышленной продукции на душу населения. По итогам 2023 года динамика промышленного производства составила 124%, по налоговым и неналоговым отчислениям – 111%. В этом году в Глазове на 3% выросло число МСП и на 39% — количество самозанятых. Кроме того, в городе функционирует ТОР «Глазов», резиденты которого пользуются налоговыми льготами и преференциями.

Также инвесторам рассказали о мерах поддержки, действующих в регионе и предусмотренных нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Следующая подобная сессия пройдёт в Воткинске.