Ижевский концерн «Калашников» представил модернизированный спортивный пистолет ИЖ-182

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» на военно-техническом форуме «Армия-2024» представил модернизированный спортивный пистолет ИЖ-182. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

ИЖ-182 разработан на базе пистолета Лебедева компактного. Его модернизация произведена на основе отзывов, полученных от спортивных клубов.

Модернизированный пистолет получил выбрасыватель с фиксацией гнеткового типа, что значительно ускоряет сборку-разборку узла. Также был перенесён на спусковой крючок узел инерционного предохранителя. Конструкция узла перехватчика ударника была изменена для повышения технологичности и удобства обслуживания.

Для повышения точности и кучности стрельбы изменена ширина прорези целика. Кроме того, появилась возможность установки коллиматорных прицелов.

Завершить модернизацию ИЖ-182 и провести его типовые испытания конструкторы ИМЗ планируют до конца текущего года.