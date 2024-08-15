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Ижевский концерн «Калашников» представил модернизированный спортивный пистолет ИЖ-182

08:30, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский концерн «Калашников» представил модернизированный спортивный пистолет ИЖ-182
08:30, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"
Фото: Концерн "Калашников"
33
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Презентация прошла на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» на военно-техническом форуме «Армия-2024» представил модернизированный спортивный пистолет ИЖ-182. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

ИЖ-182 разработан на базе пистолета Лебедева компактного. Его модернизация произведена на основе отзывов, полученных от спортивных клубов.

Модернизированный пистолет получил выбрасыватель с фиксацией гнеткового типа, что значительно ускоряет сборку-разборку узла. Также был перенесён на спусковой крючок узел инерционного предохранителя. Конструкция узла перехватчика ударника была изменена для повышения технологичности и удобства обслуживания.

Для повышения точности и кучности стрельбы изменена ширина прорези целика. Кроме того, появилась возможность установки коллиматорных прицелов.

Завершить модернизацию ИЖ-182 и провести его типовые испытания конструкторы ИМЗ планируют до конца текущего года.

08:30, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#концерн "Калашников"