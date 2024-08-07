Компания «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» необоснованно завышала цену на дизель в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Дочерняя компания «Лукойла» в Удмуртии необоснованно завышала цены на дизель в республике. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

Отмечается, что Удмуртское управление ведомства выявило в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» нарушение, которое выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на розничном рынке дизельного топлива.

Оказалось, что в период снижения закупочных цен на дизель, а также при переходе с зимней на летнюю марку этого вида топлива, компания не снижала розничные цены на территории региона, что привело к ущемлению интересов потребителей.

Таким образом, ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» устанавливало наиболее высокие цены на дизель на АЗС в сравнении с другими хозяйствующими субъектами.

По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Обществу выдано предписание, компании грозит административный штраф.