С 1 сентября в Удмуртии проезд через платные мосты через реки Кама и Буй вновь подорожает

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь повысят плату за проезд по мостам через реки Кама и Буй. Новые тарифы будут действовать с 1 сентября, информацию об этом разместил на своем официальном сайте оператор мостовых переправ — ООО «РИК».

Напомним, на автотрассе Ижевск – Сарапул – Камбарка – граница Республики Башкортостан действуют две зоны платного проезда. Это мост через Каму, мостовой переход через Буй, также предусмотрен пакет на пересечение обоих мостов.

Повышение затронет почти все виды личного и коммерческого транспорта.

Так, транспортные средства первой тарифной группы (легковые автомобили и мотоциклы) с первого дня осени будут пересекать мосты по прежней цене: через Каму — за 350 руб., мост через Буй – за 250 руб., оба моста – за 600 руб.

Для фургонов и пикапов (вторая тарифная группа) стоимость проезда составит 950, 500 и 1 450 руб. соответственно (на данный момент 900, 500 и 1 400 руб.).

С двухосных грузовиков и автобусов (третья группа) с 1 сентября будут взимать 1 650, 850 и 2 500 руб. (сейчас — 1 500, 850 и 2350 руб.).

Транспорт четвертой группы, на трех осях, получит право проезда по мостам за – 2 150, 1 100 и 3 250 руб. (действующие цены — 2 000, 1 100 и 3 100 руб.).

Напомним, это уже третье повышение тарифов за проезд по мостам через Каму и Буй в 2024 году. До этого они менялись с 1 февраля и с 1 июня.

Напомним, с 1 апреля жители все жители Камбарского района могут получить компенсацию за оплаченный проезд через указанные мосты, если они направлялись по направлению врача в медицинские учреждения Удмуртии. Соответствующие изменения в региональный закон «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике» 26 марта 2024 года были приняты Госсоветом республики.