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В Глазове появился мурал, посвященный заводу «Металлист»

08:30, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове появился мурал, посвященный заводу «Металлист»
08:30, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Глазов\n#завод\n#мурал
Фото: пресс-служба администрации Глазова
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На граффити изображен сварщик за работой.

Глазов. Удмуртия. В Глазове появился мурал, посвященный городскому заводу «Металлист». Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Работа называется «Духовные скрепы» и выполнена в технике имитации мозаики. На граффити представлены сварщик, создающий конструкцию, и рабочая, которая помогает ему и зажимает тиски. Отображение духовных скреп проходит через всю композицию по диагонали.

«В верхней части расположен стилизованный логотип Глазовского завода «Металлист», одной из преобладающих продукций которого являются тиски», — рассказывает художник из Москвы Андрей Кузнецов.

Располагается мурал на здании по адресу: улица Энгельса, 4.

08:30, 22 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
12
0
#Глазов\n#завод\n#мурал