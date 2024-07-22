В Глазове появился мурал, посвященный заводу «Металлист»

Глазов. Удмуртия. В Глазове появился мурал, посвященный городскому заводу «Металлист». Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Работа называется «Духовные скрепы» и выполнена в технике имитации мозаики. На граффити представлены сварщик, создающий конструкцию, и рабочая, которая помогает ему и зажимает тиски. Отображение духовных скреп проходит через всю композицию по диагонали.

«В верхней части расположен стилизованный логотип Глазовского завода «Металлист», одной из преобладающих продукций которого являются тиски», — рассказывает художник из Москвы Андрей Кузнецов.

Располагается мурал на здании по адресу: улица Энгельса, 4.