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К юбилею одного из районов Удмуртии искусственный интеллект написал песню

16:30, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
К юбилею одного из районов Удмуртии искусственный интеллект написал песню
16:30, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#Малопургинский район\n#песня\n#искусственный интелект
Фото: Александр Деев
22
0

В произведении рассказывается о жизни Малопургинского района и его жителей.

Малая Пурга. Удмуртия. Искусственный интеллект написал песню про Малопургинский район. Об этом сообщил глава района Александр Деев в соцсетях.

Журналисты «Моя Удмуртия» с помощью нейросети создали песню к 95-летию района.

Музыкальное произведение посвящено жизни в Малопургинском районе, его достоинствам, в том числе, местным жителям.

Припевом песни стали строчки: «Малопургинский район, тебя поздравляю, ты в сердце моем» (0+).

16:30, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#Малопургинский район\n#песня\n#искусственный интелект