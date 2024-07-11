К юбилею одного из районов Удмуртии искусственный интеллект написал песню

Малая Пурга. Удмуртия. Искусственный интеллект написал песню про Малопургинский район. Об этом сообщил глава района Александр Деев в соцсетях.

Журналисты «Моя Удмуртия» с помощью нейросети создали песню к 95-летию района.

Музыкальное произведение посвящено жизни в Малопургинском районе, его достоинствам, в том числе, местным жителям.

Припевом песни стали строчки: «Малопургинский район, тебя поздравляю, ты в сердце моем» (0+).