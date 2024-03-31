Сильный туман ожидается местами по Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В ночь на понедельник и утром 1 апреля местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометценр республики.

Пешеходам рекомендуют аккуратнее передвигайтсья по улицам и дорогам. Надевать одежду со светоотражающими элементами.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Быть внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений.