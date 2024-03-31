Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Сильный туман ожидается местами по Удмуртии

14:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сильный туман ожидается местами по Удмуртии
14:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#туман\n#безопасность движения
Фото: ИА "Сусанин"
160
0

Пешеходов и водителей просят усилить бдительность на дорогах.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на понедельник и утром 1 апреля местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на Гидрометценр республики.

Пешеходам рекомендуют аккуратнее передвигайтсья по улицам и дорогам. Надевать одежду со светоотражающими элементами. 

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Быть внимательны при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений.

14:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#туман\n#безопасность движения