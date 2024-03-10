В ДТП под Игрой погибли водитель и его пассажиры

Игра. Удмуртия. Поздно вечером 9 марта в Игринском районе на трассе в сторону Глазова случилось смертельное ДТП, в котором погибли три человека. О происшествии на дороге сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по УР.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля BMW не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении транспорта и врезался сзади в КАМАЗ.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его два пассажира-мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия, другой водитель не пострадал.