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В ДТП под Игрой погибли водитель и его пассажиры

09:37, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В ДТП под Игрой погибли водитель и его пассажиры
09:37, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
1601
0
#ДТП\n#авария\n#безопасность движения
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
1601
0

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Игра. Удмуртия. Поздно вечером 9 марта в Игринском районе на трассе в сторону Глазова случилось смертельное ДТП, в котором погибли три человека. О происшествии на дороге сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по УР. 

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля BMW не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении транспорта и врезался сзади в КАМАЗ. 

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его два пассажира-мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия, другой водитель не пострадал. 

 

09:37, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
1601
0
#ДТП\n#авария\n#безопасность движения