В несколько деревень Вавожского района Удмуртии впервые проведут газ

Вавож. Удмуртия. В три деревни Вавожского района Удмуртии проведут газ. Об этом в соцсетях рассказал и. о. главы района Сергей Зорин.

«В рамках реализации региональной программы газификации Удмуртии в этом году в деревне Жуе-Можга, деревне Большая Можга и станции Вавож проведут долгожданный газ. Строительство межпоселкового газопровода уже началось. Параллельно будут проводиться работы распределительных сетей и газ станет доступен на каждом участке», — написал Сергей Зорин.

Также в рамках догазификации проводятся работы по строительству распределительных газовых сетей в деревне Новые Какси. По завершению аналогичные работы проведут в деревне Котья.

«Газопровода в данных деревнях не было никогда. Поэтому данная новость стала настоящим счастьем для жителей. Срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов запланирован на 2024 год», — подытожил руководитель района.

Напомним, ранее в Сарапульском районе ввели в эксплуатацию нитку межпоселкового газопровода.