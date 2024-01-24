Проверка огнём не работает: жителям Удмуртии рассказали, как отличить кожу от кожзама

Ижевск. Удмуртия. Эксперты Роскачества рассказали жителям Удмуртии, почему старые методы отличия кожи от кожзама больше не работают и на что нужно смотреть теперь. Исследованию подвергли одежду, в том числе и детскую, изготовленную из так называемой экокожи.

«Проблема в том, что законодательно термин «экокожа» не закреплён, а изделий из так называемой «экокожи» на рынке очень и очень много. Иногда кожу и кожезаменитель бывает очень сложно различить внешне. Вот только свойства у них разные», — отметили в Роскачестве.

Эксперты пояснили, что кожзам пластичен, не обладает способностью впитывать влагу. Зато одежда из кожзама защитит от дождя и ветра и при этом не пострадает её внешний вид. А куртка из кожи не любит прогулки в дождь, если не обладает особой влагозащитной пропиткой. Но одежда и обувь из натуральной кожи дают телу «дышать». Тогда как изделия из кожзама могут похвастаться паро- и воздухопроницаемостью, только если по полотну сделана перфорация. Она, кстати, снижает основные достоинства кожзама — защиту от влаги и ветра.

«Использовать слово «кожа» по отношению к «экокоже» настолько же неуместно, как объявлять молоком любой светлый непрозрачный напиток из растительного сырья — овсяное молоко, миндальное, соевое молоко», — подчеркнули в Роскачестве.

Для определения материала необходимо посмотреть на срезы (чаще всего они видны с изнаночной стороны изделия). Настоящую кожу соединяют без подгибов, оставляя срезы напоказ, они необработанные. А у кожзама будут или подгибы, или гладкие запаянные, скруглённые срезы. Если нет подкладки, натуральную кожу можно опознать по шершавой изнанке, похожей на замшу. У изделия из дерматина с изнаночной стороны будет скорей всего фактура ткани. Либо все срезы и изнанка будут надёжно скрыты подкладкой. В поддельных вещах большинство швов будет спрятано, напоказ останутся только маленькие элементы, фрагменты отделки, специально сделанные из натуральной кожи.

Также натуральная кожа, не обработанная аппретами, впитывает влагу, от капель воды останутся тёмные пятна. А с кожзама вода скатится бесследно. В Роскачестве подчеркнули: проверка огнём уже не работает. Популярный совет, как отличить кожу от кожзама с помощью огня, безнадёжно устарел.

Напомним, на рынках раньше часто демонстрировали подлинность кожи, поднося зажигалку к материалу — кожа не горит, а кожзам горит и источает при этом «химический» запах. Теперь при изготовлении кожзама большинство производителей добавляют в смесь огнеупорные компоненты, которые способствуют самозатуханию.