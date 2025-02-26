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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пенсионные ожидания жителей Ижевска выросли на 5,3%

13:10, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пенсионные ожидания жителей Ижевска выросли на 5,3%
13:10, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсия
Источник фото: ИА «Сусанин»
34
0

В среднем россияне считают пенсию в 49,6 тыс. рублей в месяц достойной.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск возглавил число городов-лидеров по росту пенсионных ожиданий. По сравнению с июнем 2024 года они выросли на 5,3%. Об этом сообщает Superjob.

Жители Удмуртской столицы назвали достойный размер пенсии — 47,8 тысяч рублей в месяц. В опросе за июнь 2024 года ижевчане называли цифру в 45,4 тысячи рублей.

Больше всего от пенсии ожидают жители Москвы (52,4 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (51,7 тыс. рублей). На третьем месте Хабаровск (50 тыс. рублей).

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13:10, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсия