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Жителям Удмуртии предложили поддержать проект чемпионата по мини-футболу «СВОих не бросаем»

15:20, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Удмуртии предложили поддержать проект чемпионата по мини-футболу «СВОих не бросаем»
15:20, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#Молодёжный парламент\n#проекты
Фото: пресс-служба администрации Дебёсского района УР
52
0

Его на Всероссийский конкурс гражданских инициатив направила уроженка Дебёс.

Дебесы. Удмуртия. Член Молодёжного парламента Удмуртии из Дебёс Ксения Роготнева направила проект «Чемпионат по мини-футболу "СВОих не бросаем"» на Всероссийский конкурс гражданских инициатив (18+). Об этом в соцсетях рассказал глава Дебёсского района республики Андрей Иванов.

«По задумке команды проекта планируется проведение турниров для любительских команд Дебёсского, Кезского, Игринского и Шарканского районов. Также на турнирах будет работать переносная галерея с фотографиями военнослужащих специальной военной операции из этих районов», — написал глава района.

Чтобы проект дошёл до полуфинала нужно набрать как можно больше лайков в народном голосовании, которое уже стартовало и продлится до 11 января 2024 года.

Андрей Иванов попросил поддержать проект землячки и проголосовать за него. Для этого нужно:

- зайти на сайт конкурса;

- пройти регистрацию через смс-код на номер телефона;

- отдать свой голос за проект «Чемпионат по мини-футболу "СВОих не бросаем"» в номинации «Лучшая идея» или по ссылке

15:20, 07 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
52
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#Молодёжный парламент\n#проекты