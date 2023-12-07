Жителям Удмуртии предложили поддержать проект чемпионата по мини-футболу «СВОих не бросаем»

Дебесы. Удмуртия. Член Молодёжного парламента Удмуртии из Дебёс Ксения Роготнева направила проект «Чемпионат по мини-футболу "СВОих не бросаем"» на Всероссийский конкурс гражданских инициатив (18+). Об этом в соцсетях рассказал глава Дебёсского района республики Андрей Иванов.

«По задумке команды проекта планируется проведение турниров для любительских команд Дебёсского, Кезского, Игринского и Шарканского районов. Также на турнирах будет работать переносная галерея с фотографиями военнослужащих специальной военной операции из этих районов», — написал глава района.

Чтобы проект дошёл до полуфинала нужно набрать как можно больше лайков в народном голосовании, которое уже стартовало и продлится до 11 января 2024 года.

Андрей Иванов попросил поддержать проект землячки и проголосовать за него. Для этого нужно:

- зайти на сайт конкурса;

- пройти регистрацию через смс-код на номер телефона;

- отдать свой голос за проект «Чемпионат по мини-футболу "СВОих не бросаем"» в номинации «Лучшая идея» или по ссылке.