Жителям Удмуртии предложили поддержать проект чемпионата по мини-футболу «СВОих не бросаем»

Его на Всероссийский конкурс гражданских инициатив направила уроженка Дебёс.
Дебесы. Удмуртия. Член Молодёжного парламента Удмуртии из Дебёс Ксения Роготнева направила проект «Чемпионат по мини-футболу "СВОих не бросаем"» на Всероссийский конкурс гражданских инициатив (18+). Об этом в соцсетях рассказал глава Дебёсского района республики Андрей Иванов.
«По задумке команды проекта планируется проведение турниров для любительских команд Дебёсского, Кезского, Игринского и Шарканского районов. Также на турнирах будет работать переносная галерея с фотографиями военнослужащих специальной военной операции из этих районов», — написал глава района.
Чтобы проект дошёл до полуфинала нужно набрать как можно больше лайков в народном голосовании, которое уже стартовало и продлится до 11 января 2024 года.
Андрей Иванов попросил поддержать проект землячки и проголосовать за него. Для этого нужно:
- зайти на сайт конкурса;
- пройти регистрацию через смс-код на номер телефона;
- отдать свой голос за проект «Чемпионат по мини-футболу "СВОих не бросаем"» в номинации «Лучшая идея» или по ссылке.