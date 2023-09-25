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24 сентября в Удмуртии был обновлён температурный рекорд

09:40, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24 сентября в Удмуртии был обновлён температурный рекорд
09:40, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
474
0

В Ижевске воздух прогрелся до +26 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии конец сентября выдался на редкость тёплым. 24-го числа был обновлён температурный рекорд 2015 года. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

В этот день воздух в республике прогрелся до +25…+26 градусов. В Ижевске столбики термометра находились на отметке +26. В этом году было самое тёплое 24 сентября за историю метеонаблюдений. В 2015 году температура воздуха в этот день составила +24,1 градуса. 

В понедельник, 25 сентября, ожидается до +20…+25 градусов. Возможно установление ещё одного температурного рекорда.  

09:40, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода