Прокуратура начала проверку после повреждения кровли на социальных объектах в деревне Подшивалово

Завьялово. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии начала проверку после разрушения конструкций социальных объектов в деревне Подшивалово Завьяловского района. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Напомним, в результате ливней и сильного ветра, пришедших в Удмуртию 12 июля, в ряде населенных пунктов Малопургинского и Завьяловского районов оказались повреждены строения. По словам главы Завьяловской администрации Константина Русинова, наибольший удар стихии пришелся на деревню Подшивалово. Ветер сорвал кровлю со здания начальной школы, дома культуры и административного корпуса. По предварительным данным, повреждены крыши 15 частных домов.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, для оценки масштаба происшествия в деревню Подшивалово направлены беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, прокуратурой Удмуртии организована проверка исполнения законодательства при проведении мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.