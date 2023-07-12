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Прокуратура начала проверку после повреждения кровли на социальных объектах в деревне Подшивалово

17:20, 12 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Прокуратура начала проверку после повреждения кровли на социальных объектах в деревне Подшивалово
17:20, 12 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
1542
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#Прокуратура\n#проверка\n#разрушения\n#ливень
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
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Проведение мероприятий по ликвидации последствий сильных ливней в Удмуртии находится на контроле ведомства.

Завьялово. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии начала проверку после разрушения конструкций социальных объектов в деревне Подшивалово Завьяловского района. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Напомним, в результате ливней и сильного ветра, пришедших в Удмуртию 12 июля, в ряде населенных пунктов Малопургинского и Завьяловского районов оказались повреждены строения. По словам главы Завьяловской администрации Константина Русинова, наибольший удар стихии пришелся на деревню Подшивалово. Ветер сорвал кровлю со здания начальной школы, дома культуры и административного корпуса. По предварительным данным, повреждены крыши 15 частных домов.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии, для оценки масштаба происшествия в деревню Подшивалово направлены беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, прокуратурой Удмуртии организована проверка исполнения законодательства при проведении мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

17:20, 12 июля, 2023
Андрей Поносов
журналист
1542
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#Прокуратура\n#проверка\n#разрушения\n#ливень