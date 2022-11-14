В текущем году перешедшие с бензина на газ автовладельцы Удмуртии сэкономили 4,6 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии владельцы автомобилей, которые переоборудовали машины на газ в 2022 году, в сумме сэкономили 4,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

105 машин удалось переоборудовать на метан с помощью субсидий, которые выдаются в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Удмуртской Республике». Автовладельцам возместили до двух третьих от затрат.

Напомним, что метан более экологичен, чем бензин и дизель.

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев заявил, что в среднем при пробеге автомобиля 10 тыс. км в год водители сэкономят на топливе около 30 тыс. рублей. Если устанавливать нужное оборудование по программе, то оно окупится за 1-2 года. В 2020 и 2021 годах больше 600 транспортных средств перешли с бензина на газ, а их владельцы сэкономили более 40 млн рублей.

Сейчас в республике работают 14 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 из них появились в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртии». На строительство этих заправок выделили 192 млн рублей, в числе которых 163,1 млн рублей из федерального бюджета.