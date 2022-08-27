Вечером 27 августа центр Ижевска перекроют для транспорта

Ижевск. Удмуртия. Вечером в субботу, 27 августа, движение транспорта по центральным улицам Ижевска будет ограничено. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь 25-летия компании «Белкамнефть», сообщает пресс-служба администрации столицы.

Ограничения будут действовать:

- с 18:00 до 23:00 по улице Пушкинской от Кирова до Советской;

- с 8:00 до 23:00 по улицам Лихвинцева и Наговицына от Пушкинской до Коммунаров;

- с 19:00 до 23:00 по улице Бородина от Свободы до Пушкинской;

- с 21:00 до 23:00 по набережной Ижевского пруда от улицы Милиционной до эспланады Центральной площади;

- с 21:30 до 23:00 по улице Максима Горького от Советской до Кирова (кроме общественного транспорта);

- с 21:30 до 23:00 по улице Милиционной от Бородина до переулка Широкий.

Напомним, 27 августа на Центральной площади Ижевска в честь юбилея «Белкамнефти» пройдут праздничные мероприятия. С 17:30 на главной сцене начнутся выступления творческих коллективов Удмуртии. В 19:00 стартует концерт, на котором споют артисты Юлия Михальчик и Стас Михайлов.

И добавим, центральные улицы Ижевска перекроют для транспорта и в воскресенье, 28 августа. В городе состоится традиционный массовый забег «Динамовская» миля. Ограничения будут действовать с 08:45 до 14:30.