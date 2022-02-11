В выходные в Удмуртии пройдет небольшой снег

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные в Удмуртии температурный фон сохранится выше климатических норм на 6-8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

За первые 10 дней последнего зимнего месяца в северных районах региона выпало 70% от месячной нормы осадков и до 120% — в южных. В Ижевске этот показатель равен 160%. За этот период снежный покров вырос на 3-8 см на севере региона, и на 13-20 см — на юге.

В предстоящие выходные, 12 и 13 февраля, в Удмуртии сохранится циклонический характер погоды, пройдет небольшой и умеренный снег. Ночью температура воздуха составит -5...-9 градусов по Цельсию, а днем -3...-8 градусов.

Утром 14 февраля в регионе похолодает. Столбик термометра покажет -9…-11 градусов в южных районах и -14...-16 градусов в северных районах республики. Днем температура воздуха составит до -5...-10 градусов. Ночью выпадет умеренный снег, днем его интенсивность снизится.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели в регионе температура воздуха начнет повышаться.