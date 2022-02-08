10 несанкционированных свалок ликвидировал Россельхознадзор в 2021 году в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году Россельхознадзор выявил 23 несанкционированные свалки в Удмуртии. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал замруководителя ведомства по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Юрий Волков.

«Земельным надзором за прошедший период было выявлено 23 несанкционированные свалки. География их обширна, почти на всей территории Удмуртии. Общая площадь таких свалок составила 7 гектаров», — рассказал Юрий Волков.

Он подчеркнул, что за прошедший год ведомству удалось устранить 10 свалок на общей площади 1,4 га. Проведённый токсикологический анализ почв отметил, что показатели находятся в пределах нормы.