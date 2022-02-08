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10 несанкционированных свалок ликвидировал Россельхознадзор в 2021 году в Удмуртии

16:00, 08 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
10 несанкционированных свалок ликвидировал Россельхознадзор в 2021 году в Удмуртии
16:00, 08 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#свалки
Фото: pixabay.com
278
0

При этом за год выявили 23 таких объекта.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году Россельхознадзор выявил 23 несанкционированные свалки в Удмуртии. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал замруководителя ведомства по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Юрий Волков.

«Земельным надзором за прошедший период было выявлено 23 несанкционированные свалки. География их обширна, почти на всей территории Удмуртии. Общая площадь таких свалок составила 7 гектаров», — рассказал Юрий Волков.

Он подчеркнул, что за прошедший год ведомству удалось устранить 10 свалок на общей площади 1,4 га. Проведённый токсикологический анализ почв отметил, что показатели находятся в пределах нормы.

16:00, 08 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
278
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#свалки