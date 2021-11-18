Криминальное трио: в Воткинске осудили двух женщин и мужчину за организацию подпольного казино

Игорное заведение работало под видом фермы по добыче криптовалюты.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске вынесли приговор организатору подпольного казино и двум его помощницам. Конспиративное заведение работало под видом майнинговой фермы.

Причастность жителей Воткинска к организации незаконного игорного бизнеса установили сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицейскими, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

Доказательства по делу были собраны работниками Воткинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по УР. Выяснилось, что организатором преступного предприятия стал 36-летний местный житель.

Мужчина закупил компьютеры, необходимые программы и взял в аренду помещение на улице Орджоникидзе, подходящее для подпольной деятельности. Для проведения азартных игр в качестве операторов и кассиров он пригласил своих знакомых – женщин 29 и 33 лет.

Казино работало с марта по июнь 2021 года. Азартные игры проводились под видом добычи криптовалюты.

В суде обвиняемые полностью признали свою вину и дело было рассмотрено в особом порядке. Всех троих фигурантов признали виновными в преступлении, классифицируемом по части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса России («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Судом мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, его подельницам – 8 месяцев условного лишения свободы.

Напомним, ранее в Ижевске за аналогичное преступление осудили двух мужчин и женщину. Их приговорили к 2 и 1,5 годам лишения свободы условно. Также суд арестовал их имущество на сумму более 1,5 млн рублей.