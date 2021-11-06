В Удмуртии на участке трассы М7 установили 132 сигнальных столбика с активной подсветкой

Они должны снизить количество аварий и стабилизировать дорожно-транспортную обстановку.

Ижевск. Удмуртия. Возле деревни Баграш-Бигра на трассе М7 в Удмуртии дорожники установили сигнальные столбики с активной подсветкой. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин в соцсети «ВКонтакте».

132 столба должны способствовать прекращению нарушений правил дорожного движения автомобилистами и обеспечить безопасность пешеходов.

Они создадут видимость направления и опасного поворота и заранее предупредят водителей об опасном участке. Особенно визуальные ограждения станут полезны для начинающих водителей — они будут чувствовать безопасность слева и следить только за машинами справа.

Если установленные столбы помогут в снижении аварийности, то такие конструкции могут установить и на других участках с большим количеством ДТП.