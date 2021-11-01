Жителям Ижевска рассказали о выгоде заказывать памятники осенью и зимой

Всё дело в количестве заказов и очерёдности их выполнения.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска объяснили, почему заказывать могильный памятник лучше заранее — за несколько месяцев до установки.

Покупка памятника — дело хлопотное и срочное, поэтому часто им начинают заниматься сразу же после похорон. Когда финансовые вопросы улажены, начинается выбор и собственно процесс покупки. Как правило, это происходит поздней весной или летом, чтобы камень было проще установить в хороших погодных условиях. У компаний, которые занимаются изготовлением памятников, в этот период всегда много заказов и есть очерёдность их выполнения.

Например, заказать памятник и получить его в том же месяце невозможно, и клиенты этому зачастую удивляются. Изготовление и установка не происходят быстро. В первую очередь специалисты занимаются теми заказами, которые поступили месяцами ранее.

Поэтому рекомендуется заказывать памятник за несколько месяцев до того момента, когда планируется его установка. Оптимальное время — осень и зима. Заказ будет готов к весне и лету соответственно.

У такого шага есть ряд преимуществ.

Во-первых, у клиента больше времени продумать все детали. У специалистов, в свою очередь, в этот период меньше других заказов.

Во-вторых, в несезон у мастеров имеется больше материалов, поэтому можно изготовить памятник со сложной формой или из камня необычного цвета.

В-третьих, стоимость гранитного памятника существенно ниже. Кроме того, осенью и зимой компании по производству памятников проводят различные акции или делают сезонные скидки.

В-четвёртых, имеется разнообразие в способах оплаты. Так, можно заказать более дорогой или долговечный памятник в рассрочку, например, на 6 месяцев. Пока надгробие будет изготавливаться, клиент сможет без спешки расплачиваться по частям.

В-пятых, если памятник готов раньше времени, его хранят на складе до сезона. Серьёзные компании хранят надгробия бесплатно под ответственным хранением.

Подводя итог, можно сказать, что заказ памятника весной или летом может привести к потере времени и денег. Если подать заявку осенью или зимой, надгробие изготовят более качественно, без спешки и из хорошего материала. Такой подход позволит сэкономить и время, и семейный бюджет.

Сделать могильный памятник в Ижевске можно в офисе гранитной мастерской по адресам:

«Векамень» улица Маяковского, 41а, 569-901 или 8 (919) 916-99-01.

«Дом Памяти» улица Тепличная, 4г, 56-16-01 или 8 (912) 856-16-01.

https://www.vekamen.ru

Доступна оплата в формате 50/50: первую часть заказчик платит при заказе, вторую — после выполнения всех работ. Этот вариант хорошо подходит как компании, так и клиенту. Оплатить работы можно наличными либо банковской картой.

В связи с коронавирусом компания «Векамень» принимает заказы не только в офисе, но и дистанционно. Есть возможность заключения договора на дому.