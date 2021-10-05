Волонтеры оградят питомцев ижевского зоопарка от несанкционированного кормления

Ежедневно сотрудники зоопарка собирают в вольерах остатки овощей, кондитерские изделия и даже кошачий корм.

Ижевск. Удмуртия. На защиту питомцев ижевского зоопарка от несанкционированного кормления выйдут волонтеры. Добровольцы «серебряного» возраста разъяснят посетителям зоосада, почему нельзя подкидывать еду животным.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе Минспорта Удмуртии, автором проекта «Не дадим друзей в обиду» стала ижевчанка Салия Закирова. Ее инициатива по защите животных государственного зоосада Удмуртии от излишней опеки получила грантовую поддержку на V Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев.

На форуме Салия Закирова рассказала, что в зоопарке увеличилось количество случаев заболеваний питомцев зоопарка по вине посетителей. Все потому, что люди пытаются накормить животных из рук или бросают им еду.

Ежедневно сотрудники зоопарка собирают в вольерах остатки овощей, кондитерские изделия и даже кошачий корм. За 2 последних года в зоопарке заболели 20 постояльцев. Такой «прикорм» стал смертельным для северного оленя по кличке Венера.

Салие Закировой предстоит реализовать свою идею вместе с 30 единомышленниками из удмуртского корпуса «серебряных» волонтеров. Специалисты зоопарка проведут с добровольцами обучение по особенностям содержания и кормления животных.

В свою очередь волонтеры организуют дежурство у вольеров и будут разъяснять гостям, почему опасно давать животным непредназначенную для них еду и к каким это может привести последствиям.