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Хозяйства Удмуртии перевыполнили план посева озимых на 20%

08:30, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Хозяйства Удмуртии перевыполнили план посева озимых на 20%
08:30, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
164
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Минсельхоз
Фото: pixabay.com
164
0

Семена посадили на площади 71,2 тыс. га.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия закончили сев озимых зерновых культур на полях Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии. 

Озимый клин под урожай 2022 года значительно увеличился. Общая площадь посаженных хлевов составила 71,2 тыс. га против запланированных 59,3 тыс. га. 

План посева оказался перевыполнен на 20%. 55,9 тыс. га посевной площади заняла озимая рожь, 14,9 тыс. га — озимая пшеница, 2,9 тыс. га — озимый рапс, 350 га — тритикале. 

Для сравнения, в прошлом сезоне осенний сев был выполнен на 91%, и из запланированных 59,4 тыс. га были засеяны 54,2 тыс. га. 

В этом году больше всего озимых культур посадили на территории Сарапульского района — 8,2 тыс. га, а также в Можгинском — 5,9 тыс. га и Вавожском — 5,1 тыс. га. 

Самые качественные семена заложили в почвы Алнашского, Малопургинского, Каракулинского, Красногорского и Сарапульского районов.

08:30, 29 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
164
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#Минсельхоз
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