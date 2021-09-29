Хозяйства Удмуртии перевыполнили план посева озимых на 20%

Семена посадили на площади 71,2 тыс. га.

Ижевск. Удмуртия. Сельхозпредприятия закончили сев озимых зерновых культур на полях Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Озимый клин под урожай 2022 года значительно увеличился. Общая площадь посаженных хлевов составила 71,2 тыс. га против запланированных 59,3 тыс. га.

План посева оказался перевыполнен на 20%. 55,9 тыс. га посевной площади заняла озимая рожь, 14,9 тыс. га — озимая пшеница, 2,9 тыс. га — озимый рапс, 350 га — тритикале.

Для сравнения, в прошлом сезоне осенний сев был выполнен на 91%, и из запланированных 59,4 тыс. га были засеяны 54,2 тыс. га.

В этом году больше всего озимых культур посадили на территории Сарапульского района — 8,2 тыс. га, а также в Можгинском — 5,9 тыс. га и Вавожском — 5,1 тыс. га.

Самые качественные семена заложили в почвы Алнашского, Малопургинского, Каракулинского, Красногорского и Сарапульского районов.