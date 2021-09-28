Гранты для ижевских проектов, обрушение перехода в Пермском крае и уменьшение контрольных в школах: новости к этому часу

Рассказываем о том, что произошло минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. За окном пока +10 и солнечно, поэтому мы начинаем новый день с улыбки и с обзора свежих новостей.

Заканчиваем строительство

Ремонт в детских садах Воткинска, Каракулино, Кизнера и микрорайона №8 в Ижевске вскоре закончится. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в соцсети «ВКонтакте».

Ясли в детском саду в Дебесах уже сданы, а саду в городке Машиностроителей в Ижевске здание уже подключили к сетям.

Объекты в деревне Люкшудье, селе Постол Завьяловского района, деревне Шевырялово Сарапульского района и в Кезу готовы более чем на 70%. В Юськах, Хохряках, Лудорвае строительные работы выполнены почти наполовину.

В новые детские сады и ясли пойдут 1500 детей.

Поддержка важна

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат 9 проектов из Ижевска. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

На их реализацию конкурсантам выдадут более 16 млн рублей. На эти деньги в Ижевске разработают 5 маршрутов по исторической части города «Ижевские Бродилки. XX-XXI», проведут фестиваль «ЭтноДвиж» с народными играми и музыкой, создадут мультиформатное пространство «СО.Здание» для проведения творческих событий, устроят конкурс «Молодые писатели Удмуртии», создадут костяк волонтеров культуры в регионе, занесут летопись становления Центров ремёсел и опыт лучших мастеров Удмуртии в энциклопедию художественного творчества, устроят фестиваль песчаных скульптур «Мульт Песок», в лаборатории клипмейкинга «Пус» начнут обучать азам видеосъемки, видеомонтажа и сценарного искусства, создадут студию дебютных фильмов.

Собака — лучший друг человека

Лаки отдадут только в самые надежные руки. Эта удивительная, трепетная, трогательная собачка с очень умными и красивыми глазами очень хочет найти себе хозяина. Она привита, стерилизована и даже имеет свой паспорт, а это значит — полностью готова к переезду в новый дом.

Случайное происшествие

В пермском крае на автодорогу обрушился пешеходный переход. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это произошло 28 сентября в 02:30 на дороге Р-242 «Пермь - Екатеринбург». Автомобиль МАН ехал с не опущенным кузовом, задел конструкцию надземного пешеходного перехода, в результате чего она упала на грузовик и «Газель», которая ехала по встречке.

Оба водителя получили травмы, от которых скончались на месте.

Меньше стресса ученикам

Президент России Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь Минпросвещения России, Рособрнадзор и региональные власти должны проработать вопрос уменьшения количества контрольных и проверочных работ и проведения их в определенном режиме для контроля знаний учеников.

Еще одно обновление

Google перестанет поддерживать устройства с устаревшими версиями Android. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

С 27 сентября пользователи операционной системы Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже, не смогут войти в свою учетную запись в «Гугл». При попытке входа будет выдаваться ошибка, поэтому компания призывает всех обновить систему до версии 3.0 или выше.