Численность безработных в Удмуртии за полгода снизилась почти вдвое

За половину текущего года на учёт как ищущие работу встали 18,6 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Численность безработных в Удмуртии за январь-июнь 2021 года снизилась в 1,9 раза. За год этот показатель уменьшился на 13,7 тыс. человек. Об этом сообщает Республиканский центр занятости населения.

На 1 января 2021 года безработными числились 16 017 человек. На 1 июля официально без работы оставались 8 263 человека, в то время как в прошлом году этот показатель был существенно выше — 22 026 человек.

Служба занятости за январь-июнь текущего года помогла найти работу 7 544 жителей республики. При этом удалось временно трудоустроить 1 280 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Спрос на рабочую силу увеличился почти во всех муниципалитетах республики, кроме Камбарского и Каракулинского районов. Наибольшее уменьшение безработицы отмечено в Ярском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Ижевске и Можге.

Общий уровень безработицы составляет 5,01%, тогда как годом ранее — 6,91%.

В среднем по республике безработица составила 1,07% от экономически активного населения (3,42% в июле 2020 года), но в некоторых муниципалитетах она ниже этого показателя: Воткинск (0,62%), Глазов (0,77%), Ижевск (0,95%), а также Увинский (0,45%) и Якшур-Бодьинский (0,48%) районы.

Рабочие профессии по-прежнему остаются востребованными на рынке труда — 73% всех вакансий. Самыми востребованными профессиями являются водитель, продавец, электрогазосварщик, повар, швея, дворник, кондуктор, каменщик, электромонтёр, токарь, плотник, бетонщик и арматурщик.