Добровольцы закрасят надписи о продаже запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. Волонтеры Ижевска выйдут на борьбу с рекламой наркотиков. В столице пройдет рейд по закрашиванию надписей с информацией о продаже наркотических и психотропных средств. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.

Стены домов, фасады зданий, заборы, остановочные павильоны и даже тротуары – все это сегодня злоумышленники используют для рекламы запрещенных веществ. Участниками профилактического рейда станут члены молодежного антинаркотического движения, Совета отцов, «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты».

Присоединиться к добровольцам может любой желающий. Акция стартует 29 мая в 13:00 на улице Коммунаров, 188.

И добавим, согласно Кодексу об административных правонарушениях, пропаганда либо реклама наркотиков влечет наложение штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям может быть применена статья об ответственности за порчу чужого имущества. Если ущерб незначительный, сумма взыскания составит от 300 до 500 рублей.