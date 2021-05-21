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Жители Киясовского района продолжают возить мусор на закрытую свалку

10:15, 21 мая, 2021
Андрей Поносов
Жители Киясовского района продолжают возить мусор на закрытую свалку
10:15, 21 мая, 2021
Андрей Поносов
264
0
#Удмуртия\n#свалки\n#мусор\n#ЖКХ
Фото: pixabay.com
264
0

Коммунальные службы борются с разлетающимися отходами.

Киясово. Удмуртия. Жители Киясовского района продолжают возить мусор на закрытую свалку. Объект давно не используется по назначению и подлежит рекультивации в этом году, пишет районная газета «Знамя труда».

На закрытом полигоне побывал глава Киясовского района Сергей Мерзляков, он дал поручение коммунальным службам убрать разлетевшийся от ветра мусор в районе свалки.

Непонятно, зачем киясовцы продолжают складировать мусор на старое место, ведь в районе налажен централизованный вывоз бытовых отходов, и жители платят за эту услугу, - недоумевают журналисты издания.

10:15, 21 мая, 2021
Андрей Поносов
264
0
#Удмуртия\n#свалки\n#мусор\n#ЖКХ