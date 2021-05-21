Коммунальные службы борются с разлетающимися отходами.

Киясово. Удмуртия. Жители Киясовского района продолжают возить мусор на закрытую свалку. Объект давно не используется по назначению и подлежит рекультивации в этом году, пишет районная газета «Знамя труда».

На закрытом полигоне побывал глава Киясовского района Сергей Мерзляков, он дал поручение коммунальным службам убрать разлетевшийся от ветра мусор в районе свалки.

Непонятно, зачем киясовцы продолжают складировать мусор на старое место, ведь в районе налажен централизованный вывоз бытовых отходов, и жители платят за эту услугу, - недоумевают журналисты издания.