Трансляция ЧМ по хоккею в Ижевске, новый дизайн 100-рублевой купюры и поддельные справки о вакцинации

Что обсуждали последние несколько часов в Удмуртии, России и мире.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем новый день с самых интересных новостей прошедшей ночи.

Болеем все вместе

21 и 22 мая в фан-зоне в парке Кирова пройдет трансляция хоккейных матчей. Об этом сообщает оператор общественных пространств города на своей странице в “ВКонтакте”.

С 21 мая по 6 июня игры чемпионата мира по хоккею можно будет посмотреть на открытом воздухе.

Болеть за сборную России нужно уже на этой неделе:

21 мая в 17:15 начнется матч Россия-Чехия.

22 мая в 17:15 фанаты будут смотреть игру Россия-Великобритания.

Идет следствие

Житель Сарапула, обвиняемый в убийстве 11-летней девочки, проведет под арестом еще месяц. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Индустриальный районный суд Ижевска продлил меру пресечения до 23 июня.

Напомним, что 22 марта в Сарапуле обнаружили тело ребенка. На следующий день подозреваемого, оказавшегося знакомым матери девочки, задержали. Было возбуждено сразу 2 уголовных дела: по факту убийства ребенка и халатности.

Когда же меня заберут?

Очень ласковый и любопытный котик Мак интересуется, когда новые хозяева его наконец найдут. Ему уже 2 года, так что малышом точно не назовешь. Обработан, кастрирован и привит, правда, он блошиный аллергик, поэтому гулять в подвалах и просто на улице ему нежелательно.

Новый дизайн

В России изменят дизайн банкноты номиналом 100 рублей. Об этом пишет “Газета.ру” со ссылкой на “Российскую газету”.

Купюры станут ярче и контрастнее, появятся крупные цифры и надписи, а также рельефные метки для незрячих людей. Банкнота немного изменит оттенок, но цветовая гамма останется прежней.

В 2022 году обновленные купюры уже поступят в оборот.

Липовые справки

В мире растет торговля поддельными справками о вакцинации. Как пишут “Известия”, по всему миру уже существует более 1,2 тыс. компаний, продающих липовые свидетельства о вакцинации против коронавируса.

Наиболее активно купля-продажа осуществляется в США, Великобритании и Германии. В России тоже начинают встречаться подобные предложения.

Поддельные сертификаты, по большей части, продают в телеграм-каналах, которых на данный момент больше 100.