В этом году регионам выделят отдельный поток трансляции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заканчивается приём заявок на «Бессмертный полк онлайн». Их принимают до 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом году акция вновь пройдёт в онлайн-формате из-за нестабильной ситуации с коронавирусом. Для регионов выделят отдельный поток трансляции. Показывать его будут местные телекомпании и интернет-СМИ, также увидеть героев-земляков можно с экранов на улицах.

Подать заявку на «Бессмертный полк онлайн» можно на специальном сайте. От участников потребуется фамилия, имя и отчество, фотография воевавшего родственника. Далее заявка пройдёт модерацию, которую будут осуществлять волонтёры — в Удмуртии их 38, они же смогут оказать необходимую помощь с регистрацией и загрузкой данных. После одобрения на сайте появится уведомление о времени появления заявленного родственника в онлайн-шествии.

Отмечается, что в 2020 году трансляция акции собрала 10 млн человек.