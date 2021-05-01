Сосна в Завьяловском районе Удмуртии может стать российским деревом года

Голосование продлится до 1 августа.

Завьялово. Удмуртия. Сосна вблизи деревни Большой Кияик в Завьяловском районе Удмуртии может побороться за звание главного дерева страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Как рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов, дереву около 300 лет. Что непривычно для обычных сосен, в метре от земли ее ствол начинает разветвляться, словно она собрана из нескольких стволов. Ветви у нее располагаются шатром и напоминают зонт. Необычное дерево породило немало легенд. Кто-то завязывает на ней ленточки, кидает монетки, жует серу, выделяемое деревом, другие же просто обнимают ее, на счастье. Для тех, кто верит, что кияикская сосна является «деревом силы», просят у нее здоровья.

Поддержать красавицу из Удмуртии можно на сайте проекта «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа. Она находится под номером 36.

На титул главного дерева страны также претендуют: Шаляпинская ель, кедр «Шесть братьев», сосна острова влюбленных, Тополь графа Панина и другие.

В 2020 году в реестр удивительных деревьев России попал 400-летний можжевельник из Удмуртии. Он, как и 100-летний дуб черешчатый вблизи Гольян, является памятником живой природы.

«Российское дерево года» - отборочный этап конкурса «Европейское дерево года». Ежегодно российские деревья попадают в первую тройку. Так, в 2021 году бронзу получил Древний платан из Дагестана. Какое дерево представит Россию в 2022 году, будет зависеть от результатов голосования.