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У 23 животных появилась семья благодаря «Пушистому фестивалю» в Ижевске

11:00, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
У 23 животных появилась семья благодаря «Пушистому фестивалю» в Ижевске
11:00, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
82
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#приют\n#приют Кот и Пёс\n#семья
Фото: vk.com/pushistikizh
82
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Еще 4 хвостатых новые хозяева увидели в интернете.  

Ижевск. Удмуртия. На Пушистом фестивале в Ижевске дом обрели 27 хвостатых. Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».

Всего на фестивале было 60 котов и кошек, спасенных с улиц. Все четвероногие привиты и приучены к лотку. 23 пушистых нашли свою семью на самом фестивале, еще 4 животных – благодаря репостам в группе. 

Все деньги, которые горожане пожертвовали на мероприятии, отдадут на организацию следующего фестиваля, лечение кошек, а также в приюты для животных.

11:00, 28 апреля, 2021
Анна Торхова
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные\n#приют\n#приют Кот и Пёс\n#семья