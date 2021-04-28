У 23 животных появилась семья благодаря «Пушистому фестивалю» в Ижевске

Еще 4 хвостатых новые хозяева увидели в интернете.

Ижевск. Удмуртия. На Пушистом фестивале в Ижевске дом обрели 27 хвостатых. Об этом сообщают организаторы в соцсети «ВКонтакте».

Всего на фестивале было 60 котов и кошек, спасенных с улиц. Все четвероногие привиты и приучены к лотку. 23 пушистых нашли свою семью на самом фестивале, еще 4 животных – благодаря репостам в группе.

Все деньги, которые горожане пожертвовали на мероприятии, отдадут на организацию следующего фестиваля, лечение кошек, а также в приюты для животных.