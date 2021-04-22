В автошколах Удмуртии снизился процент сдающих на права с первого раза

Новые правила усложнили экзамен на получение водительского удостоверения.

Ижевск. Удмуртия. В автошколах Удмуртии уменьшилось число курсантов, сдающих на права с первого раза. Без пересдач водительские удостоверения получают лишь 25% выпускников. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

Напомним, с 1 апреля изменились правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Автодром исключен из перечня обязательных испытаний. Сотрудники ГИБДД дают объективную оценку готовности будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

Новый формат экзамена уже показал уровень подготовки курсантов автошкол. Если до нововведений без пересдач водительские права получала треть выпускников, то за первые 3 недели апреля их число уменьшилось до 25%.

По словам Руслана Нибиева, новые правила заставляют кандидатов в водители тщательнее готовится к экзамену в ГИБДД: «Мы ушли от заученных маршрутов, от автоматического движения по площадке. Все необходимые навыки кандидаты теперь обязаны продемонстрировать на дорогах общего пользования, во взаимодействии с другими участниками движения», резюмировал он.

Однако уже сейчас в Госавтоинспекции говорят о возможных проблемах при проведении экзаменов в городских условиях. Главная из них – климатическая, когда в осенне-зимний период на дорогах практически отсутствует разметка. Выходить из этой ситуации сотрудники ГИБДД планируют с помощью установки сигнальных тубусов, а обязательные навыки маневрирования курсанты будут демонстрировать на участках дорог с минимальным движением, чтобы не создавать помех другим автомобилистам.

И добавим, сегодня в Удмуртии работает 79 автошкол. Только в Ижевске сотрудники ГИБДД ежедневно ставят на учет в среднем 270 новых транспортных средств.