Курсантов автошкол Удмуртии будут экзаменовать по новым правилам

Будущим водителям затянут ремни: с 1 апреля вступят в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция по Удмуртской Республике разъясняет интересующие граждан аспекты реформы проведения экзаменов для получения водительских прав.

Сразу в город!

Ключевым изменением станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники ГИБДД будут давать объективную оценку готовности будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться, в целом, на прежних условиях.

«5» – значит: «неуд»

Изменения внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматриваются штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов. Все совершенные водителем ошибки фиксируются в экзаменационном листе — всего их предусмотрено 36 вариантов.

Без всяких разговоров!

При самых грубых ошибках экзамен прекращается: наехал на бордюр, проехал на красный свет, не пропустил пешехода или совершил другие опасные промахи. Аналогичный принцип действует и сейчас, однако теперь за не пристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону экзамен будет прекращаться — это будет считаться грубой ошибкой. За остальные виды ошибок, повторим, ставятся штрафные баллы: если их больше пяти, то экзамен также прекращается. Например, не включил «поворотник» или выехал во время затора на перекресток — три балла, ехал слишком медленно, создавая помехи другим, или не включил фары — два балла, неуверенное владение «органами управления» или заглохший двигатель — один балл.

Экзамен при свидетелях

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

В Госавтоинспекции надеются, что новые правила помогут снизить аварийность на дорогах. По данным отдела ГИБДД УМВД России по Ижевску, на территории столицы за последние 5 лет произошло 4 782 дорожно-транспортных происшествия, в которых 111 человек погибли и 5 739 - получили травмы различной степени тяжести. Самыми распространёнными видам дорожных происшествий с пострадавшими в 2020 году оставались столкновение транспортных средств (361 случай), на втором месте — наезд на пешехода (314).