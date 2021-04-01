45 «деревень будущего» появится на карте Удмуртии

В республике назвали участников программы-акселератора по развитию сельских территорий.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги конкурса проектов «Деревня будущего». Участниками акселерационной программы станут 45 сельских команд из 18 районов республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В республике продолжается реализация программы по поддержке социальных инициатив граждан и развитию сельских территорий. В Год села этот проект впервые запущен Минсельхозом совместно с Фондом поддержки местных инициатив и региональным центром территориального развития.

Развитие своих населенных пунктов победители конкурса «Деревня будущего» видят через благоустройство территорий, продвижение сельского туризма, повышение качества образования и профориентации, создание условий для роста предпринимательской активности жителей. Наиболее масштабно работа по формированию нового социального статуса развернется в Воткинском и Игринском районах республики. Здесь жители проявили максимальную активность, представив по 6 проектов. Комплексное благоустройство также ждет 4 райцентра – Алнаши, Вавож, Дебесы и Селты.

К обучению сельские команды приступят уже в апреле. Образовательные модули будут посвящены повышению узнаваемости сельских поселений, формированию уникального для каждой территории календаря событий, социальному предпринимательству и благоустройству. Также участники программы рассмотрят пути оказания помощи людям в социально-опасном положении, повышения образовательного уровня и профориентации сельских жителей.

К концу 2021 года представителям сельских поселений предстоит разработать краткосрочные и перспективные планы комплексного развития своих территорий. Лучшие проекты получат грантовую поддержку Минсельхоза Удмуртии.