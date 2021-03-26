В прошлом году в регионе высадили культуры на площади 5,5 тыс. га.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России по лесовосстановлению в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Рейтинг составляли на основе данных о фактической площади выполненных работ. Так, в Удмуртской Республике сотрудники лесного хозяйства посадили 5,5 тыс. га культур.

Первое место заняла Иркутская область, где высадили более 15 тыс. га леса. Также в лидерах Красноярский край, где лесники подарили жизнь новым деревьям на площади 10,7 тыс. га, и Тверская область с объемами площадей в 10 тыс. га. Наибольшую динамику показал Красноярский край, который поднялся с 7 места.

Отметим, что в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах подсчетами не занимались, поскольку в этих регионах из-за климатических условий лесовосстановление не проводят.