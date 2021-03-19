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В Ижевске ветеран Великой Отечественной войны Валентина Петровна отпраздновала вековой юбилей

17:40, 19 марта, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске ветеран Великой Отечественной войны Валентина Петровна отпраздновала вековой юбилей
17:40, 19 марта, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#юбилей\n#ветераны\n#Великая Отечественная Война
Фото: facebook.com/vlad.fio
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В 1942 году была призвана на фронт, а после войны работала в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Ижевска Мелиховой Валентине Петровне, ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава администрации Устиновского района города Владимир Петухов.

В 1942 году она была призвана в армию на Западный фронт. Служила в отделе контрразведки. Неоднократно участвовала в боевых сражениях.

О войне вспоминать не любит. Лишь иногда открывает шкатулку, где бережно хранятся орден Отечественной войны 2 степени и медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Также, недавно 100-летие отпраздновала еще одна жительница Ижевска Евдокия Князева.

17:40, 19 марта, 2021
Екатерина Сентемова
271
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#юбилей\n#ветераны\n#Великая Отечественная Война