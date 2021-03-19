В Ижевске ветеран Великой Отечественной войны Валентина Петровна отпраздновала вековой юбилей

В 1942 году была призвана на фронт, а после войны работала в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Жительнице Ижевска Мелиховой Валентине Петровне, ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» глава администрации Устиновского района города Владимир Петухов.

В 1942 году она была призвана в армию на Западный фронт. Служила в отделе контрразведки. Неоднократно участвовала в боевых сражениях.

О войне вспоминать не любит. Лишь иногда открывает шкатулку, где бережно хранятся орден Отечественной войны 2 степени и медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Также, недавно 100-летие отпраздновала еще одна жительница Ижевска Евдокия Князева.