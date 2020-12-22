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Новогоднюю елку в цветах флага Удмуртии установили в аэропорту Домодедово

13:40, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
Новогоднюю елку в цветах флага Удмуртии установили в аэропорту Домодедово
13:40, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмурты\n#Москва\n#авиация\n#Новый год
Фото: кадр из видео
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Белое дерево увешано красными шарами и украшениями с элементами удмуртских символов.

Москва. Новогоднюю елку в цветах флага Удмуртии установили в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ижавиа».
Белая елка увешана красными шарами и украшениями.
«В финно-угорской картине мира белый цвет – символ неба, а красный – людей, таким образом, образ символизирует людей, летящих по небу», – говорится в сообщении.
Украшения с элементами удмуртских символов изготовили мастера Национального центра туризма и ремесел. Так, один из елочных шаров декорирован фигурой белого лебедя или человека-птицы – символа возрождения и совершенства.
Стоит отметить, что удмуртская елка участвует в традиционном конкурсе новогодних красавиц.

13:40, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмурты\n#Москва\n#авиация\n#Новый год