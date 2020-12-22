Белое дерево увешано красными шарами и украшениями с элементами удмуртских символов.

Москва. Новогоднюю елку в цветах флага Удмуртии установили в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ижавиа».

Белая елка увешана красными шарами и украшениями.

«В финно-угорской картине мира белый цвет – символ неба, а красный – людей, таким образом, образ символизирует людей, летящих по небу», – говорится в сообщении.

Украшения с элементами удмуртских символов изготовили мастера Национального центра туризма и ремесел. Так, один из елочных шаров декорирован фигурой белого лебедя или человека-птицы – символа возрождения и совершенства.

Стоит отметить, что удмуртская елка участвует в традиционном конкурсе новогодних красавиц.



