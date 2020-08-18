В ходе обсуждения Стратегии Удмуртии-2030 озвучили, чем республика отличается от других регионов

Своим мнением поделился заместитель руководителя аналитического центра при правительстве России Михаил Прядильников.

Ижевск. Удмуртия. На прошедшей 17 августа пресс-конференции, посвящённой Стратегии развития Удмуртии до 2030 года, создание документа прокомментировал заместитель руководителя аналитического центра при правительстве России Михаил Прядильников. Также он рассказал, чем, по его мнению, уникальна Удмуртия.

«В конце 2000-х многие регионы готовили стратегии, но они ложились на полку и особо не использовались. Сейчас ведущие регионы разрабатывают рабочие планы, где видны конкретные проекты, есть конкретные бюджеты. Это не двухсотстраничные документы, они достаточно короткие, - заявил он, - и мы предполагаем, что Стратегия-2030 Удмуртии будет вот таким рабочим документом. Конечно, они все отличаются, нет и не должно быть стратегий похожих, потому что все регионы уникальны со своими возможностями, вызовами и историей».

Прядильников отметил, что положительные изменения в республике достаточно заметны: это и работа с инвесторами, и предоставление госуслуг населению. «Если посмотреть на рейтинг качества предоставления госуслуг онлайн, то Удмуртия, мне кажется, входит в топ-5 регионов по стране», - добавил он.

Кроме того, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве России рассказал, что уникальность Удмуртии прежде всего в человеческом капитале, причём это касается как руководства региона, так и населения. «Всё это делается с учётом той команды, тех возможностей и того человеческого капитала, который присутствует в регионе. Ключевое, что есть в республике – это мозги, и в них та самая уникальность, о которой вы спрашиваете», - сказал Михаил Прядильников.