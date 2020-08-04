Гороскоп на 4 августа: день располагает к доброжелательному общению

При этом возможны конфликты и непонимание.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 4 августа, Луна в Водолее. Сегодня вероятно обостренное восприятие всего, что связано со свободой, объединением близких по духу людей. В этот день люди подсознательно не желают принимать обязательства и ограничивать свою свободу.

Такая Луна располагает к доброжелательному общению, но при этом и к перепадам настроения и эксцентричному поведению. Время обостренного восприятия всего, внедрения новшеств и обучения.

15-ые лунные сутки (c 03.08 21:56 по 04.08 22:19). Символ дня – Огненный змей. День искушения и иллюзий. Очень сильное влияние Луны, поэтому всё положительное и отрицательное в нас усиливается в несколько раз. Старайтесь не попадаться под негативное влияние, есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым.

День крайне хитрый и обманчивый, возможны конфликты и непонимание в общении. Действовать нужно без эмоций, точная логика и разум.

Не самый комфортный день для работы и бизнеса: как будто палки в колеса ставят, будет совершено много ошибок. Серьезные дела и большие финансовые вопросы лучше отложить, заниматься стоит текущими делами.

Однако публичные мероприятия будут проходить успешно. Можно устраивать PR-акции, лотереи, конкурсы, т.к. люди очень внушаемы и будут участвовать в мероприятиях.

Стоит контролировать эмоции и избегать споров.

Рожденные в 15 Лунные сутки отличаются хорошим здоровьем, наделены долголетием и большими талантами.

Сны сегодня вещие, можно в них увидеть ответ на волнующие тематики и отыскать подсказку.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat.