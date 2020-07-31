Гороскоп на 31 июля: день новых знаний

Очень сильный лунный день с подпиткой жизненных сил.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 31 июля. Луна в Стрельце. Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Духовные практики пойдут в период такой Луны только на пользу. Решение юридических и правовых вопросов тоже сдвинется к положительному результату.

11-е Лунные сутки (с 18:27 30.07 по 19:41 31.07). Символ дня – Огненный меч. Очень сильный лунный день с подпиткой жизненных сил. Обязательно нужно реализовать что-либо, именно сегодня можно увидеть, как исполняется то, что было задумано в первые дни лунного месяца. День может стать яростным, если направить поток энергии не в то русло. Следите за словами, действиями и даже мыслями, весь негатив, запущенный во вне, возвращается бумерангом и бьет по самому слабому месту. Лучше направить энергию и мысли в позитив: позаботиться о близких, оказать им поддержку и помощь.

В бизнесе день удачен, если вы на все сто уверенные в своих действиях и знаете, что доведете их до конца. Хорошо решаются небольшие финансовые вопросы. День подходит для командной работы, смены работы, командировок и путешествий.

На сны обращать внимания не стоит, они не будут правдивыми.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat