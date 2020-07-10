За общественным порядком в Удмуртии будут следить еще 115 новых камер

Информация с комплексов поступает в единую диспетчерскую службу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за общественным порядком будут следить еще 115 новых камер. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, в Ижевске установят 50 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей по АПК «Безопасный город».

В этом году 17 комплексов также появятся в Можге и 10 – в Уве. Установка камер видеонаблюдения в пилотных муниципальных образованиях проходит в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Работы по установке на сегодняшний день уже полностью завершены в муниципальных образованиях Глазов и Камбарский район. В Глазове появились 23 камеры, в массовых местах Камбарки – 15.

Вся информация с этих камер поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу и отдел полиции. Камеры позволяют не только контролировать общественный порядок, защищать население от посягательств, но и оперативно реагировать на возникающие происшествия.

«Кроме того, информация с камер может стать хорошим подспорьем для раскрытия преступлений», - отметил Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Напомним, видеотрансляция осуществляется в режиме реального времени в высоком разрешении, что позволяет просматривать черты лица людей, номера автомобилей и различные детали.

Напомним, ранее Миндортранс Удмуртии сообщал, что на дороге «Елабуга-Пермь» заработали 12 новых камер фото- и видеофиксации. Их установили на девяти участках дороги – в очагах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Комплексы регистрируют скоростной режим.