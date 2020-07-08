Гороскоп на 8 июля: день нужно провести легко и беззаботно

При этом звезды предупреждают, что день травмоопасный.

Ижевск. Удмуртия. Среда, 8 июля. Луна большую часть дня по-прежнему находится в знаке Водолея. Поэтому можно продолжить заниматься самообразованием, творчеством, проводить конференции и выставки, встречаться с друзьями. Можно даже работать с недвижимостью.

17-е лунные сутки (с 23:55 07.07 по 00:15 09.07)

Символ дня – виноградная лоза, которая приносит плодородие и полноту жизни. Отличный день активного времяпрепровождения и обретения внутренней свободы. Будьте открытыми новым веяньям, дарите людям положительные эмоции, это будет возвращено сполна. Общение принесет позитив.

Злиться, ссориться, ругаться, пребывать в плохом настроении сегодня нельзя. Контролируйте эмоции, не проявляйте грев и агрессию.

Эти лунные сутки нужно провести легко и беззаботно. По максимуму зарядитесь приятной энергетикой, так как сегодня закладывается хорошее настроение на весь следующий лунный месяц.

Возможно примирение двух рассорившихся влюбленных, благоприятны свадьбы.

День не для рутинной работы, но хорош для торговли. Крупные дела и сделки, финансовые операции отложите.

День травмоопасный. Рекомендуются любые водные процедуры.

Сны вещие. Если сон приятный – к удаче. Если тяжелый – значит в будущем будут некоторые испытания.

Ясного дня! Наталья Шутова специально для «Сусанина». Инстаграм: Shutik_nat