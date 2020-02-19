13 нарушений санитарного законодательства выявили в гипермаркете «Ашан» в Ижевске

Магазин оштрафовали.

Ижевск. Удмуртия. В гипермаркете «Ашан» в Ижевске специалисты обнаружили 15 нарушений законодательства, в том числе 13 из них касаются санитарных правил. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Так, в магазине нарушаются требования санитарной обработки и маркировки разделочного инвентаря в цеху, товарное соседство продуктов. В холодильных камерах и кулинарных цехах несвоевременно проводится уборка оборудования и другое.

Кроме того, за нарушения требований регламента Таможенного Союза в части маркировки пищевой продукции, специалисты составили протокол ареста по части 2 статьи 15.12 КоАП России («Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации») на 49 плавленых продуктов с сыром «Российский».

На юрлицо наложили штраф в размере 50 тыс. рублей. Всего по результатам проверки ООО «Ашан» Управлением составлено 4 протокола об административных правонарушениях и 1 протокол на работника.

В ходе проверки сотрудники Управления также исследовали 40 проб продуктов и воды на микробиологические, санитарно-химические и физико-химические показатели. Все они соответствовали нормативам.