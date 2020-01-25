Прокуратура проверила жилой дом в Сарапуле, которому грозит обрушение

По результатам проверки в городе собрали комиссию по ЧС.



Сарапул. Удмуртия. Управляющую компанию из Сарапула обязали принять меры по спасению разваливающегося дома дореволюционной постройки. Таковы результаты проверки, проведенной прокуратурой города по следам материалов, опубликованных СМИ Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в публикациях шла речь о доме, расположенном по адресу улица Первомайская, 53 «а». Аварийным его признали в июле 2016 года. С тех пор управляющая компания (ООО «Домовой») не проводила необходимых работ по надлежащему содержанию несущих конструкций. Проверка подтвердила возможность обрушения дома.

В связи с этим по инициативе прокуратуры в Сарапуле провели внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем было принято решение о проведении комплекса мероприятий для обеспечения безопасности жильцов.

Компании «Домовой» предписано устранить выявленные нарушения. В отношении ее директора возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Устранение нарушений и рассмотрение дела прокуратура Сарапула держит на контроле.

Добавим, ранее проблемами дома 53 «а» на улице Первомайской в Сарапуле занялись активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Жители рассказали им, что здание было построено в 1905 году, под жилье его отдали вскоре после революции. В доме постоянно течет крыша, замена шифера не помогает, прогнили стропила, по стенам и потолку идут трещины, проваливается пол. Чтобы хоть как-то обезопасить людей, управляющая компания установила в коридорах на первом и втором этажах бревна-подпорки, но надежды на них мало. Расселить дом планируется не раньше 2024 года.