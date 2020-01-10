Первая в году победа «Ижстали», самолеты из Крыма в Армению и исчезновение крупнейшей пресноводной рыбы: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Конец первой рабочей недели 2020 года «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Первая победа в году:

Хоккеисты «Ижстали» одолели нефтекамский «Торос» на выезде со счётом 4:5. Как сообщила пресс-служба команды, матч состоялся в четверг, 9 января.

Начало матча осталось за «сталеварами». Уже на 5-й минуте Дмитрий Буйницкий открыл счёт. Воспользовавшись ошибкой соперника, он завладел шайбой в чужой зоне и в одиночку переиграл вратаря. Нефтекамцы в ответ забили в чем-то похожий гол на 8-й минуте — Вячеслав Шевченко отличился в противостоянии с Савелием Кононовым — 1:1.

В середине второго периода хозяева льда, играя в большинстве, стараниями Никиты Воронина вырвались вперед, а спустя еще четыре минуты упрочили свое преимущество после кистевого броска Владислава Лукина. Однако до перерыва ижевчанам не только удалось сократить отставание, но и сравнять счет. Вначале Антон Кочуров хлестким щелчком с правого круга вбрасывания реализовал численное преимущество, а затем Вадим Щегольков в борьбе на пятаке подправил шайбу в ворота за секунду до сирены. Во втором случае был рикошет от конька, в котором судьи во время видеопросмотра не усмотрели умышленных движений.

В третьей двадцатиминутке шла равная борьба, которая в итоге не позволила выявить победителя в основное время. Команды, тем не менее, обменялись голами: на 56-й минуте дубль оформил нефтекамский нападающий Вячеслав Шевченко, а за минуту до сирены и Дмитрий Буйницкий тоже записал на свой счет вторую шайбу. В этот момент «Ижсталь» играла в шесть полевых игроков без вратаря.

В дополнительной пятиминутке победную шайбу удалось забросить капитану «Ижстали» Антону Кочурову — мощным щелчком с середины зоны он также оформил свой дубль в этом матче.

На самолёте в Крым:

Между Симферополем и Ереваном с марта планируется запустить регулярное авиасообщение. Как передаёт RT, об этом заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года... Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полётов и договоров с аэропортами», — отметил чиновник.

При этом, по его словам, российская авиакомпания «Икар» уже получила разрешение Росавиации на регулярные полёты по данному маршруту.

Планируется, что рейсы из Симферополя в Ереван и обратно будут осуществляться не менее двух раз в неделю.

«Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и ещё больше укрепит международный статус аэропорта «Симферополь», — подчеркнул Черняк.

Отметим, ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец предложил запустить прямое железнодорожное и авиасообщение с Белоруссией.

Рыба вымерла:

Самая крупная пресноводная рыба современности — китайский веслонос была признана полностью исчезнувшей по критериям Красной книги. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на LiveScience.

Как отмечается, этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.

Ученые сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу.

«Рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — говорится в тексте.