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Итоги дня: гибель в пожарах Удмуртии, поборы в детских садах и выходной 31 декабря

18:00, 16 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: гибель в пожарах Удмуртии, поборы в детских садах и выходной 31 декабря
18:00, 16 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: pixabay.com
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Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 16 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что с начала года пожары в Удмуртии унесли жизни 76 человек. Пятеро жителей республики спаслись благодаря установке пожарных извещателей.

 

Выходной:

Власти Удмуртии приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Соответствующий документ подпишут в ближайшее время.

 

Нет поборам:

Глава Удмуртии поручил разобраться с поборами в детских садах и школах. Александру Бречалову на них пожаловались жители.

 

Отставка:

Юрий Перевозчиков покинул должность руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии. Он занимал этот пост с 2015 года.

 

Реформа в школах:

Удмуртия планирует отказаться от организации первых классов в так называемых «топовых» школах. Процесс начнется не раньше 2021 года.

18:00, 16 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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