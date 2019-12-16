Итоги дня: гибель в пожарах Удмуртии, поборы в детских садах и выходной 31 декабря

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 16 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что с начала года пожары в Удмуртии унесли жизни 76 человек. Пятеро жителей республики спаслись благодаря установке пожарных извещателей.

Выходной:

Власти Удмуртии приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Соответствующий документ подпишут в ближайшее время.

Нет поборам:

Глава Удмуртии поручил разобраться с поборами в детских садах и школах. Александру Бречалову на них пожаловались жители.

Отставка:

Юрий Перевозчиков покинул должность руководителя агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии. Он занимал этот пост с 2015 года.

Реформа в школах:

Удмуртия планирует отказаться от организации первых классов в так называемых «топовых» школах. Процесс начнется не раньше 2021 года.