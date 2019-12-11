Итоги дня: смерть ребёнка в детском саду Ижевска, рост рейтинга туризма и сохранение «Ижтрейдинга»

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 10 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что власти Удмуртии намерены сохранить половину оставшихся магазинов «Ижтрейдинг». Пока местный ритейлер испытывает тяжёлую ситуацию из-за отношений с кредитором.

Коррупция:

Начальника Службы гражданской защиты Удмуртии задержали по подозрению во взятке. Считают, что он получал деньги от сотрудников за общее покровительство.

Смерть:

Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Достижение:

Удмуртия заняла 7 место в рейтинге событийного туризма России. За год республика поднялась с 23 места.

Обращения:

Общероссийский день приёма граждан пройдёт в Ижевске в четверг, 12 декабря. С 12:00 до 20:00 горожане могут обратиться в приёмную Президента России, в федеральные органы исполнительной власти, в исполнительные органы госвласти Удмуртии и органы местного самоуправления.