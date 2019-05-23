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«Свинья» не товарищ: в Удмуртии установят фотоловушки для борьбы с несанкционированными свалками

11:35, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
11:35, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
484
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#свалки\n#уборка мусора\n#мусорки\n#штраф
Фото: susanin.news
484
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Сегодня в республике насчитывается 486 мест, куда сваливается мусор.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии планируют установить 6 видео- и фотоловушек для тех, кто выбрасывает мусор в лесах и на обочинах дорог. Как рассказа журналистам во вторник, 21 мая, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов, камеры появятся в ближайшее время.

По его словам, сегодня в регионе насчитывается 486 несанкционированных свалок. В планах на этот год ликвидировать 46 таких объектов.

«Наиболее крупные свалки, это районные свалки, их у нас 24, мы будем выполнять работу методом рекультивации через разработку проектно-сметной документации. <…> Таким образом, мы планируем к 2025 году по всем крупным районным свалкам завершить процесс рекультивации. По тем свалкам, которые менее масштабные – ежегодно примерно по 50 свалок будет ликвидироваться. Вот такая задача у нас поставлена», - сказал Удалов.

Отметим, в республике в рамках государственного экологического надзора ежемесячно составляется около 20 административных протоколов с нарушением природоохранного законодательства. Для граждан, которые оставляют мусор где попало, предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юрлиц – до 1 млн рублей.

По итогам 2018 года за выбрасывание мусора на несанкционированные свали оштрафовано более 100 человек.

Отметим, что ранее «мусорные фотоловушки» уже были установлены в Ижевске. Также по информации Минприроды Удмуртии одна камера стоит в природном парке Усть-Бельск в Каракулинском районе.

11:35, 23 мая, 2019
Диана Ворончихина
484
0
#Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#новости\n#мусор\n#свалки\n#уборка мусора\n#мусорки\n#штраф
МирТесен

 

 

 


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